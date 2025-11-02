10:39  02 листопада
02 листопада 2025, 08:33

В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі

02 листопада 2025, 08:33
фото: INSIDER UA
В Одесі розгорівся скандал через російську музику в клубі Palladium, де діджей увімкнув пісню російського виконавця

Як передає RegioNews, у ситуацію втрутився голова ОВА Олег Кіпер, про що він у суботу, 1 листопада, розповів у Telegram.

"Одеса – місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", – йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що дав доручення відповідним департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Згодом у соцмережах почали публікувати кадри з правоохоронцями у нічному клубі.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня в Одесі під час мобілізації на військових одного з районних ТЦК та СП напав натовп людей. Вони застосували силу, сльозогінний газ і кийки, пошкодили службовий автомобіль ы самих військовослужбовців.

