Эксдепутат из Одессы работал на Россию с 2014-го – его взяли под стражу

Фото: из открытых источников

Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Одесского городского совета. Его подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и Государство бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о Валентине Чернове.

Отмечается, что в конце февраля 2014 депутат, действуя в сговоре с представителями политических структур государства-агрессора, организовал в Одессе массовое пророссийское мероприятие, где его участники призвали руководство РФ ввести войска на территорию Украины якобы для "защиты прав русскоязычного населения".

Кроме того, политик постоянно поддерживал связь с представителями государства-агрессора, передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных организаций, действовавших под видом "защиты интересов русскоязычных граждан".

Также он публично выражал поддержку проведению незаконного "референдума" по присоединению Крыма к РФ и призвал к проведению аналогичного "референдума" в Одессе.

Сообщается, что, находясь на территории России, Чернов принимал участие в публичных мероприятиях, в ходе которых одобрял действия государства-агрессора, направленные на нарушение суверенитета Украины.

По данным ГБР, Чернов также являлся руководителем Южного округа Координационного Совета организаций российских соотечественников (КРОРС). Эта структура была непосредственно причастна к провокациям, которые привели к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года.

Именно участники "координационного совета" организовали проведение на Куликовом поле в Одессе так называемого митинга движения "Антимайдан", в ходе которого было инициировано обращение к главе РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину якобы для "защиты прав русскоязычных граждан".

29 октября подозреваемый задержан, суд избрал к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Чернову сообщено о подозрении в:

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственной измене;

совершении этих действий по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Запорожской области осудили четырех бывших правоохранителей. Их обвиняют в государственной измене. Каждому из предателей заочно присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специальных званий.