Эксдепутат из Одессы работал на Россию с 2014-го – его взяли под стражу
Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Одесского городского совета. Его подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и Государство бюро расследований, передает RegioNews.
Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о Валентине Чернове.
Отмечается, что в конце февраля 2014 депутат, действуя в сговоре с представителями политических структур государства-агрессора, организовал в Одессе массовое пророссийское мероприятие, где его участники призвали руководство РФ ввести войска на территорию Украины якобы для "защиты прав русскоязычного населения".
Кроме того, политик постоянно поддерживал связь с представителями государства-агрессора, передавал им информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных организаций, действовавших под видом "защиты интересов русскоязычных граждан".
Также он публично выражал поддержку проведению незаконного "референдума" по присоединению Крыма к РФ и призвал к проведению аналогичного "референдума" в Одессе.
Сообщается, что, находясь на территории России, Чернов принимал участие в публичных мероприятиях, в ходе которых одобрял действия государства-агрессора, направленные на нарушение суверенитета Украины.
По данным ГБР, Чернов также являлся руководителем Южного округа Координационного Совета организаций российских соотечественников (КРОРС). Эта структура была непосредственно причастна к провокациям, которые привели к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года.
Именно участники "координационного совета" организовали проведение на Куликовом поле в Одессе так называемого митинга движения "Антимайдан", в ходе которого было инициировано обращение к главе РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину якобы для "защиты прав русскоязычных граждан".
29 октября подозреваемый задержан, суд избрал к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Чернову сообщено о подозрении в:
- посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- государственной измене;
- совершении этих действий по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, в Запорожской области осудили четырех бывших правоохранителей. Их обвиняют в государственной измене. Каждому из предателей заочно присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специальных званий.