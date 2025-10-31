Скандальному военкому Одесщины Борисову назначили 20 млн грн залога

фото: suspilne.media

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По словам адвоката обвиняемого Андрея Войны, защита будет оспаривать это решение.

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти месяц – от 3 октября. Следующее слушание по делу назначено на 19 ноября.

Как известно, Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.

Напомним, недавно работники ГБР завершили расследование последнего уголовного производства в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК и СП по подделке им документов для оформления статуса лица, получившего ранения при защите Родины.