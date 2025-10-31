Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Сторона обвинувачення зазначила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті. Це, своєю чергою, під час зливи у вересні призвело до підтоплень та загибелі людей.

Згодом прокурори клопотали про 2 місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова в Одесі, з електронним браслетом та здачею паспортів.

Сам Труханов просив не задовольняти клопотання, називаючи справу частиною "політичної диверсії" проти нього.

Труханов назвав ситуацію з водовідведенням в Одесі "дуже тяжкою" та заявив, що протягом років було реалізовано багато проєктів під його керівництвом.

Раніше ми повідомляли про те, що ексмеру Одеси Труханову хочуть змінити запобіжний захід. Офіс генпрокурора просив для Труханова цілодобовий домашній арешт.