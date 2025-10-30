Эксмеру Одессы Труханову хотят изменить меру пресечения

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии "Украинской правде".

Отмечается, что Офис генерального прокурора подал ходатайство о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства слежки для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в служебной халатности.

Меру пресечения 31 октября должен избрать Печерский районный суд Киева.

Напомним, на днях уже бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины – "служебная халатность". По данным журналистов "Украинской правды", это произошло прямо на парковке. Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, Труханову также прекращено гражданство Украины, поскольку у него действующее гражданство Российской Федерации.