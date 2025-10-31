09:50  31 октября
08:29  31 октября
08:24  31 октября
31 октября 2025, 11:22

В Одессе задержали 19-летнего юношу, поджегшего авто Tesla по заказу "куратора"

31 октября 2025, 11:22
Фото: полиция
В Приморском районе Одессы во время комендантского часа 19-летний житель Житомирщины поджег автомобиль Tesla по указанию "куратора" из мессенджера

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Огонь потушили местные жители. К счастью, никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.

Предварительно установлено, что в одном из мессенджеров фигурант познакомился с неизвестным, который предложил поджечь элитный автомобиль за вознаграждение. Согласившись, он сфотографировал в Приморском районе несколько машин, заказчик выбрал Tesla. Исполнитель купил бензин, ночью облил им автомобиль и поджег, "отчет" снял на видео и отправил "куратору". Однако денег так и не получил.

Правоохранители установили и задержали фигуранта, изъяли доказательства на месте происшествия и по месту его жительства.

Отмечается, что задержанный не имел постоянной работы и в последнее время жил в Одессе у приятеля.

Юноше сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд взял парня под стражу с правом залога в сумме 242 240 грн.

Сумма ущерба устанавливается, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Николаеве судили мужчину, который по заказу поджигал автомобили военных. Это он делал для получения денежного вознаграждения. Известно о минимум двух случаях, которые произошли 2 и 3 января 2025 года.

Одесса поджог задержание происшествия авто Житомирская область
31 октября 2025
31 октября 2025, 12:09
31 октября 2025, 10:50
