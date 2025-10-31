12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 11:22

В Одесі затримали 19-річного юнака, який підпалив авто Tesla на замовлення "куратора"

31 жовтня 2025, 11:22
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Приморському районі Одеси під час комендантської години 19-річний житель Житомирщини підпалив автомобіль Tesla за вказівкою "куратора" з месенджера

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вогонь загасили місцеві жителі. На щастя, ніхто не постраждав, автівка зазнала пошкоджень.

Попередньо встановлено, що в одному з месенджерів фігурант познайомився з невідомим, який запропонував підпалити елітне авто за винагороду. Погодившись, хлопець сфотографував у Приморському районі кілька машин, замовник обрав Tesla. Виконавець купив бензин, вночі облив ним авто й підпалив, "звіт" зняв на відео та надіслав "куратору". Однак грошей так і не отримав.

Правоохоронці встановили й затримали фігуранта, вилучили речові докази на місці події та за місцем його проживання.

Зазначається, зо затриманий не мав постійної роботи й останнім часом жив в Одесі у приятеля.

В Одесі затримали 19-річного юнака, який підпалив Tesla на замовлення "куратора"
В Одесі затримали 19-річного юнака, який підпалив авто Tesla на замовлення "куратора"

Юнаку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд взяв хлопця під варту з правом застави в сумі 242 240 грн.

Сума збитків встановлюється, досудове розслідування триває.

В Одесі затримали 19-річного юнака, який за замовленням підпалив авто Tesla
В Одесі затримали 19-річного юнака, який за замовленням підпалив Tesla

Нагадаємо, раніше у Миколаєві судили чоловіка, який на замовлення підпалював автівки військових. Це він робив для отримання грошової винагороди. Відомо про щонайменше два випадки, які стались 2 і 3 січня 2025 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса підпал затримання події авто Житомирська область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами
31 жовтня 2025, 13:05
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
31 жовтня 2025, 12:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »