В Одесі затримали 19-річного юнака, який за замовленням підпалив авто Tesla

Фото: поліція

У Приморському районі Одеси під час комендантської години 19-річний житель Житомирщини підпалив автомобіль Tesla за вказівкою "куратора" з месенджера

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вогонь загасили місцеві жителі. На щастя, ніхто не постраждав, автівка зазнала пошкоджень.

Попередньо встановлено, що в одному з месенджерів фігурант познайомився з невідомим, який запропонував підпалити елітне авто за винагороду. Погодившись, хлопець сфотографував у Приморському районі кілька машин, замовник обрав Tesla. Виконавець купив бензин, вночі облив ним авто й підпалив, "звіт" зняв на відео та надіслав "куратору". Однак грошей так і не отримав.

Правоохоронці встановили й затримали фігуранта, вилучили речові докази на місці події та за місцем його проживання.

Зазначається, зо затриманий не мав постійної роботи й останнім часом жив в Одесі у приятеля.

Юнаку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд взяв хлопця під варту з правом застави в сумі 242 240 грн.

Сума збитків встановлюється, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві судили чоловіка, який на замовлення підпалював автівки військових. Це він робив для отримання грошової винагороди. Відомо про щонайменше два випадки, які стались 2 і 3 січня 2025 року.