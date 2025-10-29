Масована атака на Одещину: пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
У ніч на 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Попри роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.
Постраждав один чоловік, йому надали меддопомогу. Через обстріли виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Частина споживачів залишилася без світла, енергетики вже відновлюють електропостачання. Критична інфраструктура працює на генераторах.
Нагадаємо, 28 жовтня місто Чугуїв Харківської області зазнало атаки безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Зафіксовано шість влучань на території приватного підприємства, виникла пожежа.
