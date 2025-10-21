Фото: СБУ

СБУ викрила працівницю банку в Одесі, яка працювала на російські спецслужби. Вона передавала ворогу персональну інформацію клієнтів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Працівниця одеського банку передавала росіянам дані військових, які були клієнтам фінансової установи. Найбільше росіян цікавили саме дані військових Сил оборони. Вони планували використати цю інформацію для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

56-річну одеситку завербували дистанційно після того, як вона публікувала антиукраїнські дописи в месенджері. За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Згодом зрадниця передавала дані кураторам від ФСБ.

Також жінка обходила портове місто та його околиці й фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони. Тепер вона отримала підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.