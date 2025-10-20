На Одещині судили браконьєра, який наловив риби на 215 тис. грн

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правопорушник отримав покарання у вигляді пробаційного нагляду. Крім того, він має відшкодувати заподіяні державі збитки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наприкінці квітня правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно займався виловом риби на річці Когильник поблизу Татарбунар. У нього вилучили 42 одиниці риби (сазанів та карасів), які віддали на тимчасове зберігання до спеціалізованого підприємства, а також плавзасіб, забрідний рибальський костюм і чотири ліскові сітки загальною довжиною 400 метрів. Сума завданих державі збитків склала 215 тис. 891 грн.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Суд ухвалив вирок, яким визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

"Знаряддя незаконного лову, човен, рибацький костюм та вилов суд ухвалив конфіскувати в дохід держави", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай. За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі.