12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 15:41

На Одещині затримали правоохоронця, який за 18 000 доларів обіцяв перевезти "клієнта" через кордон

16 жовтня 2025, 15:41
фото: ДБР
Працівники ДБР, СБУ та ДПСУ викрили в Одеській області правоохоронця зі спільником, які хотіли за 18 000 доларів перевезти чоловіка до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, в серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов’язаних, які бажають незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив знайомого цивільного, який підшукував "клієнтів".

Зловмисники оцінювали свою допомогу у переправленні через державний кордон у 18 000 доларів.

Працівники ДБР затримали правоохоронця під час одержання першого частини оплати у сумі 10 000 доларів. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Нагадаємо, на Одещині начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за 2000 доларів. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
