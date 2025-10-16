На Одещині затримали правоохоронця, який за 18 000 доларів обіцяв перевезти "клієнта" через кордон

фото: ДБР

Працівники ДБР, СБУ та ДПСУ викрили в Одеській області правоохоронця зі спільником, які хотіли за 18 000 доларів перевезти чоловіка до Молдови

Як зазначається, в серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов’язаних, які бажають незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив знайомого цивільного, який підшукував "клієнтів".

Зловмисники оцінювали свою допомогу у переправленні через державний кордон у 18 000 доларів.

Працівники ДБР затримали правоохоронця під час одержання першого частини оплати у сумі 10 000 доларів. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

