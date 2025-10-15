Ілюстративне фото

В Одесі визнали громадянина винним у державній зраді. Виявилось, що він передавав дані про ЗСУ росіянам

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні 20222 року одесит у месенджері в переписці з невстановленою особою і написав про перебування військових у певному будинку. Він також надіслав фото та картку з детальним зображенням приміщення.

Після затримання він визнав провину. За словами чоловіка, він піддався впливу знайомого по інтернет-грі, якому скинув фотографію солдатів ЗСУ в будівлях, не думаючи про наслідки. Однак на суді він раптом змінив позицію і заявив, що не визнає провину у державній зраді.

За словами чоловіка, він грає гру в інтернеті й там познайомився із чоловіком із Росії, з яким почав спілкуватися поза грою на різні теми.Одного разу обвинувачений прогулювався біля моря і з недобудованого будинку вийшов військовий і зробив йому зауваження. Тоді вони почали сваритися. Обвинувачений побачив на території інших військових у форменому одягу та замасковану зброю.

Згодом обвинувачений розповів про це своєму другу по грі нібито тому, що він злякався за цивільних мешканців сусідніх будинків, які могли постраждати при обстрілі. За його словами, він був впевнений, що його співрозмовник не має відношення до російських спецслужб. Проте його переписки підтверджують провину.

Крім того, в Instagram чоловік мав публікації проросійського характеру і фото з прапором РФ на фоні моря. За даними правоохоронців, його співрозмовником був представник російської військової компанії "Вагнер".

Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі.

