З Дніпра до Одеси: Лисак офіційно очолив новостворену міську військову адміністрацію

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лисака, який раніше керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, на посаду голови новоствореної Одеської міської військової адміністрації

Про це повідомляє RegioNews.

Своїми указами Володимир Зеленський звільнив Лисака з посади в ОВА та утворив Одеську міську військову адміністрацію.

Тим часом адміністрацію на Дніпропетровщині тимчасово очолить перший заступник Лисака на попередній посаді – Владислав Гайваненко.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Він заявив, що буде подавати позов до суду. Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Хто такий Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак обіймав посаду керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Раніше він мав досвід служби на оперативних і керівних посадах в управліннях Служби безпеки України в різних регіонах.

До свого призначення в обласну військову адміністрацію очолював Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Детальне досьє про посадовця шукайтие за посиланням.