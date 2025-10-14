11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 18:40

Голова ДніпроОВА Сергій Лисак очолить Одеську адміністрацію: подробиці призначення

14 жовтня 2025, 18:40
Фото: Телеграм/голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
В Офісі президента розглядають можливість кадрових змін, у межах яких голова ДніпроОВА Сергій Лисак може перейти на керівну посаду в Одесі

Про це повідомляє "Суспільне.Дніпро" з посилання на власні джерела в Офісі Президента, передає RegioNews.

Голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака готують до нового призначення – він має очолити Одеську міську військову адміністрацію.

Сергій Лисак обіймає посаду керівника ДніпроОВА з лютого 2023 року, коли змінив на цій посаді Валентина Резніченка. До цього він працював у системі Служби безпеки України, де з травня 2020-го по липень 2022 року очолював управління СБУ в Житомирській області, а згодом став начальником управління СБУ в Дніпропетровській області.

25 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Лисаку звання бригадного генерала. Як зазначено на сайті Дніпропетровської ОВА, він брав участь в антитерористичній операції у 2014–2015 та 2017 роках, а з початком повномасштабного вторгнення Росії виконував завдання оборони на території Житомирської області.

Офіційного указу про його нове призначення наразі не оприлюднено, однак, за даними джерел, кадрове рішення може бути ухвалене найближчим часом. Очікується, що після затвердження кандидатури Лисак приступить до виконання обов’язків керівника Одеської міської військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, петиція із закликом позбавити мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України стрімко набрала необхідні 25 тисяч підписів. Лишається лише чекати, як на цю ініціативу відреагує Офіс президента та чи матиме вона реальні наслідки для посадовця.

Сергій Лисак Дніпропетровська область Одеська область кадрові рішення Україна ОВА
