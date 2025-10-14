11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 14:35

На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон

14 жовтня 2025, 14:35
Ілюстративне фото
В Одеській області визнали військовослужбовця винним у незаконному переправленні особи через державний кордон. Суд виніс йому вирок

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Військовий був на службі з 2023 року. У жовтні він самовільно залишив військову частину та поїхав додому. Причиною був конфлікт з командиром. У травні цього року він погодився за 2 тисячі доларів нелегально перевести чоловіка через кордон. Його та його "клієнта" затримали правоохоронці, коли вони пішли йшли до кордону.

На суді військовий пояснив свої дії тим, що в його сім'ї є фінансові проблеми. Відомо, що він одружений, але проживав у селі з матірʼю, яка має статус одинокої матері та молодшими неповнолітніми сестрами. Раніше проблем із законом не мав.

Суд призначив йому покарання: 7 позбавлення волі з конфіскацією всього майна і заборонив на 2 роки обіймати посади в державній, прикордонній та митній службах.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за 7000 доларів призовника до Молдови. Тепер переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.

