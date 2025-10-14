На Одещині начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за $2000
Поліція та СБУ затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який вимагав 2 тисячі доларів за "врегулювання питання військового обліку"
Про це повідомило ГУНП Одеської області, передає RegioNews.
За даними слідства, посадовець обіцяв сприяти у виготовленні нового військово-облікового документа, знятті з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила дані, а також надати відстрочку від мобілізації.
Чоловіка затримали в центрі Одеси після отримання всієї суми хабаря двома частинами.
Під час обшуків вилучили гроші, документи та інші речові докази.
Підозрюваному повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Нагадаємо, Служба безпеки викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для допомоги ухилянтам від мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито "погане" здоров'я.