11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 13:16

На Одещині начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за $2000

14 жовтня 2025, 13:16
Фото: Національна поліція
Поліція та СБУ затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який вимагав 2 тисячі доларів за "врегулювання питання військового обліку"

Про це повідомило ГУНП Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець обіцяв сприяти у виготовленні нового військово-облікового документа, знятті з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила дані, а також надати відстрочку від мобілізації.

Чоловіка затримали в центрі Одеси після отримання всієї суми хабаря двома частинами.

Під час обшуків вилучили гроші, документи та інші речові докази.

Підозрюваному повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для допомоги ухилянтам від мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито "погане" здоров'я.

війна хабар СБУ поліція Одеська область мобілізація ухилення від мобілізації
