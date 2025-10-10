12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 19:45

В Одесі засудили диверсанта, який намагався підпалити обладнання залізниці

10 жовтня 2025, 19:45
В Одесі суд визнав хлопця винним у замаху на диверсію. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні хлопець поголився за гроші підпалити релейну шафу залізниці, яка призначена для сигналізації централізації та блокування руху потягів на певній ділянці залізничного перегону. Він зробив це о 7 годині ранку, проте у нього не вийшло підпалити обладнання остаточно.

У травні його затримали. Він визнав провину та сказав, що погодився на це, щоб заробити грошей. За підпал йому обіцяли 100 доларів.

Зазначається, що до серпня минулого року він обвинувачений мав статус дитини, позбавленої батьківського піклування. До затримання неофіційно працював у сфері надання розважальних послуг.

Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

диверсант суд Одеса
