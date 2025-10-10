Ілюстративне фото

В Одесі суд визнав хлопця винним у замаху на диверсію. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні хлопець поголився за гроші підпалити релейну шафу залізниці, яка призначена для сигналізації централізації та блокування руху потягів на певній ділянці залізничного перегону. Він зробив це о 7 годині ранку, проте у нього не вийшло підпалити обладнання остаточно.

У травні його затримали. Він визнав провину та сказав, що погодився на це, щоб заробити грошей. За підпал йому обіцяли 100 доларів.

Зазначається, що до серпня минулого року він обвинувачений мав статус дитини, позбавленої батьківського піклування. До затримання неофіційно працював у сфері надання розважальних послуг.

Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

