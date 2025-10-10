На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови

фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону затримали водія легковика, мотоцикліста та чотирьох чоловіків, які прямували до Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що діями порушників керував адміністратор одного з телеграм-каналів. Вартість подорожі за кордон становила від 10 до 12,5 тис. доларів США з кожного, з обов’язковою передплатою у сумі від 2 до 5 тис. доларів.

За вказівкою організатора чоловіки з Харківської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей завчасно прибули до одного з міст прикордоння, звідки місцеві ділки забрали їх та повезли до кордону.

"Водій легковика мав доставити чотирьох до кордону, а мотоцикліст виконував роль "розвідника" – слідував попереду авто, аби попереджати про наявність контрольних постів на шляху прямування", – йдеться у повідомленні.

Усіх порушників затримали.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Подільському районі прикордонники зупинили мікроавтобус, який намагався незаконно перевезти шістьох чоловіків призовного віку до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону.