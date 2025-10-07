Двоє жителів Одещини нарубали дров на 600 000 грн

фото: Національна поліція

Правоохоронці відправили на лаву підсудних двох жителів Білгород-Дністровського району, які займались незаконною порубкою дерев

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків із Саратської громади здійснювали незаконну вирубку дерев, які продавали, а кошти, отримані злочинним шляхом, ділили між собою. Зловмисники спиляли близько 80 дерев і ще 3 частково пошкодили. Серед них – софори, дуби, ясені та акації діаметром від 5 до майже 70 сантиметрів.

За даними експертів, чоловіки заподіяли державі збитки в розмірі 613 359 грн.

За скоєне їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судили посадовця лісгоспу, який незаконно вирубав дерева у Національному природному парку. Встановлено, що така "діяльність” посадовця завдала шкоди державі на понад 145 млн грн.