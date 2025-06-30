11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 15:40

В Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой

30 июня 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

В Одессе по материалам БЭБ будут судить организатора контрабанды подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Установлено, что 35-летний одессит в течение года скупал сигареты и алкоголь без соответствующих сертификатов качества. Используя реквизиты подконтрольного предприятия, он планировал в дальнейшем переправить товар в страны Европы, скрывая от таможенного досмотра.

Для этого мужчина арендовал складское помещение с холодильной камерой, где якобы хранил мороженое. Впоследствии он упаковал в короба сигареты и спиртосодержащую смесь, прикрыл их сверху контейнерами со сладостями и загрузил товар в автофургон с прицепом.

"По таможенной декларации, предприятие должно было экспортировать почти 20 тыс. килограмм мороженого. Впрочем, при сканировании товара в пункте пропуска "Орловка" было обнаружено ориентировочно 34 тыс. пачек сигарет известных брендов с марками акцизного налога и без них, а также 13 тыс. литров спиртовой смеси неизвестного происхождения стоимостью более 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 10 ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров), ч. 1 ст.

Как сообщалось, в Одессе мужчина зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область БЭБ контрабанда
В Одессе врач и эксжелезнодорожник шпионили для РФ: их задержала СБУ
30 июня 2025, 12:50
В Одесской области представитель благотворительного фонда организовал мошенническую схему
30 июня 2025, 12:39
В Одессе в результате удара "Шахеда" погибла учительница и ее муж
28 июня 2025, 12:21
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии
30 июня 2025, 18:01
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации
30 июня 2025, 17:32
В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн
30 июня 2025, 17:18
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »