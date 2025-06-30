В Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой

фото: Бюро экономической безопасности

В Одессе по материалам БЭБ будут судить организатора контрабанды подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Установлено, что 35-летний одессит в течение года скупал сигареты и алкоголь без соответствующих сертификатов качества. Используя реквизиты подконтрольного предприятия, он планировал в дальнейшем переправить товар в страны Европы, скрывая от таможенного досмотра.

Для этого мужчина арендовал складское помещение с холодильной камерой, где якобы хранил мороженое. Впоследствии он упаковал в короба сигареты и спиртосодержащую смесь, прикрыл их сверху контейнерами со сладостями и загрузил товар в автофургон с прицепом.

"По таможенной декларации, предприятие должно было экспортировать почти 20 тыс. килограмм мороженого. Впрочем, при сканировании товара в пункте пропуска "Орловка" было обнаружено ориентировочно 34 тыс. пачек сигарет известных брендов с марками акцизного налога и без них, а также 13 тыс. литров спиртовой смеси неизвестного происхождения стоимостью более 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 10 ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров), ч. 1 ст.

Как сообщалось, в Одессе мужчина зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой.