На Одещині налагодили незаконний експорт сої

За матеріалами БЕБ підприємство відшкодувало до бюджету 14,8 млн грн несплачених податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що посадові особи підприємства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, намагалися без документів про законність походження експортувати до Єгипту через порт "Південний" майже 5,4 тис. тонн сої. Загальна вартість сільгосппродукції становить майже 82,2 млн грн.

Під час досудового розслідування експортер відшкодував до державного бюджету завдані збитки у розмірі 14,8 млн грн.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою. За митною декларацією, підприємство мало експортувати морозиво, але насправді експортувало сигарети та алкогольні напої.