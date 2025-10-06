Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта. На місці виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків близько 15 безпілотниками. Найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста. Російські дрони спричинили пожежі та руйнування.