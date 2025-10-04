Ілюстративне фото: t.me/OleksiiKuleba

В Одесі через сильні опади знову підвищився рівень води, особливо у Київському та Пересипському районах

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, у місті спостерігається ускладнення руху транспорту.

"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. Для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони", – додав Кіпер.

Раніше повідомлялося, що нова хвиля опадів загрожує Одесі масштабними підтопленнями, попри триваючі роботи з ліквідації наслідків попередньої стихії.