"До 17 влучань дронів": на Одещині знищено 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI

Російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по найбільшому виробнику коньяків в Україні — компанії Akkerman Distillery, що розташована у Білгороді-Дністровському на Одещині. Внаслідок атаки знищено близько 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI

Про це повідомила CEO компанії Ілона Надводська в інтерв'ю NV, передає RegioNews.

За її словами, по підприємству було випущено від 13 до 17 дронів, більшість з яких влучили у цех розливу. Саме він став основною ціллю окупантів.

Попри значні втрати, керівництво Akkerman Distillery запевняє, що підприємство планує відновити виробництво та продовжить роботу.

"Ми втратили продукцію, але не віру у відновлення", — наголосила Надводська.

Akkerman Distillery є одним із ключових виробників міцного алкоголю в Україні та випускає коньяк під брендом AZNAURI.

Удар по заводу вкотре підтверджує, що Росія цілеспрямовано нищить не лише енергетичну та військову інфраструктуру, а й об’єкти українського бізнесу, завдаючи мільйонних збитків економіці країни.

Нагадаємо, в селі Троїцьке Біляївського району Одеської області стався вибух саморобного самогонного апарата. Чоловік потрапив до лікарні з сильними опіками.