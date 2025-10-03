14:59  03 жовтня
03 жовтня 2025, 16:26

Одесити можуть отримати до 190 000 грн компенсації за пошкоджене житло через повінь: як оформити виплату

03 жовтня 2025, 16:26
Мешканці Одеси, чиї квартири або приватні будинки постраждали внаслідок потужної зливи 30 вересня, можуть розраховувати на грошову допомогу з міського бюджету

Про це повідомили в мерії Одеси, передає RegioNews.

Сума компенсації залежить від типу житла:

  • До 87 500 грн — для мешканців багатоквартирних будинків;
  • До 190 000 грн — для власників приватних будинків.

Щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися до районної адміністрації за місцем проживання та подати відповідний пакет документів. Там здійснять фіксацію завданих збитків та визначать розмір виплати.

Як відомо, 30 вересня в Одесі та області випала рекордна кількість опадів, унаслідок чого підтопленими опинилися десятки будинків, під’їздів та дворів. Комунальні служби ліквідовували наслідки негоди понад добу.

Нагадаємо, за офіційними даними, кількість загиблих становить 10 осіб. Водночас понад 380 людей вдалося врятувати. Всі заявки від населення опрацьовані.

03 жовтня 2025
