Фото: ДСНС України

Рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки підтоплень та повернути Одесі нормальний ритм життя

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Раніше повідомлялося, що в Одесі триває третя доба ліквідації наслідків сильних опадів та підтоплень. На допомогу місцевим рятувальникам прибули колеги з Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей. Крім того, до робіт залучені співробітники Міжрегіонального центру швидкого реагування, Мобільного та 3 спеціального центрів, а також курсанти Національного університету цивільного захисту України.

Рятувальники відкачують воду у підтоплених районах

Рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених територій, у тому числі за допомогою пожежного робота, що дозволяє прискорити роботу в важкодоступних місцях. У місті функціонують Пункти незламності, а також розгорнутий Оперативний штаб для координації дій усіх залучених служб.

Місцеві жителі продовжують подавати заявки на допомогу, і рятувальники працюють без перерв, намагаючись оперативно реагувати на кожну з них. Роботи ведуться як у житлових кварталах, так і на основних магістралях, щоб відновити нормальний ритм життя міста.

За словами фахівців, основна мета операції – мінімізувати шкоду від негоди та забезпечити безпечні умови для мешканців. Паралельно ведеться оцінка стану інфраструктури та підготовка до можливих нових опадів.

