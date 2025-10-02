15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 19:06

Третя доба ліквідації наслідків негоди в Одесі: рятувальники працюють цілодобово

02 жовтня 2025, 19:06
Фото: ДСНС України
Рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки підтоплень та повернути Одесі нормальний ритм життя

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Раніше повідомлялося, що в Одесі триває третя доба ліквідації наслідків сильних опадів та підтоплень. На допомогу місцевим рятувальникам прибули колеги з Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей. Крім того, до робіт залучені співробітники Міжрегіонального центру швидкого реагування, Мобільного та 3 спеціального центрів, а також курсанти Національного університету цивільного захисту України.

Рятувальники відкачують воду у підтоплених районах

Рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених територій, у тому числі за допомогою пожежного робота, що дозволяє прискорити роботу в важкодоступних місцях. У місті функціонують Пункти незламності, а також розгорнутий Оперативний штаб для координації дій усіх залучених служб.

Місцеві жителі продовжують подавати заявки на допомогу, і рятувальники працюють без перерв, намагаючись оперативно реагувати на кожну з них. Роботи ведуться як у житлових кварталах, так і на основних магістралях, щоб відновити нормальний ритм життя міста.

За словами фахівців, основна мета операції – мінімізувати шкоду від негоди та забезпечити безпечні умови для мешканців. Паралельно ведеться оцінка стану інфраструктури та підготовка до можливих нових опадів.

Раніше повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після потужної стихії. Наразі відомо про 10 загиблих і понад 380 врятованих.

Одеса негода підтоплення вода Дощі ДСНС рятувальники
