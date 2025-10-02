На Прикарпатті через чадний газ постраждав одномісячний малюк
В Івано-Франківській області стався інцидент. Постраждала одномісячна дитина
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
В Івано-Франківській області одномісячного малюка госпіталізували з отруєнням чадним газом. Попередньо, це сталось через несправний газовий котел у приватному будинку.
"Будьте обережні! Регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції. Пам’ятайте: чадний газ – безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині через несправність газового котла у приватному будинку постраждала трирічна дитина. Відомо, що це сталось, зокрема, через забитий димохід.
У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на ГоверліВсі новини »
29 вересня 2025, 18:27У Львові дитині провели відкриту операцію на грудній клітці через ковпачок від ручки
29 вересня 2025, 16:56
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Взяв хліб без дозволу: на Дніпропетровщині подружжя вбило 4-річного сина
02 жовтня 2025, 17:38Перетворював ухилянтів на студентів: у Харкові викрили схему проректора вишу, який планував тікати до РФ
02 жовтня 2025, 17:30Нарешті вдома: Україна повернула з російського полону 185 захисників
02 жовтня 2025, 16:55Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
02 жовтня 2025, 15:47У Кривому Розі побили військових ТЦК: у нападника був ніж
02 жовтня 2025, 15:40На Полтавщині потяг на смерть збив чоловіка
02 жовтня 2025, 15:17У Харкові чиновник ТЦК безпідставно вносив зміни до системи "Оберіг"
02 жовтня 2025, 14:55На Харківщині за підтримки ЮНІСЕФ працює гаряча лінія 1552: допомогу отримали тисячі жителів
02 жовтня 2025, 14:34На Львівщині затримали водіїв автобуса, які переправляли ухилянтів до Польщі
02 жовтня 2025, 14:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі блоги »