15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 16:30

На Прикарпатті через чадний газ постраждав одномісячний малюк

02 жовтня 2025, 16:30
Ілюстративне фото
В Івано-Франківській області стався інцидент. Постраждала одномісячна дитина

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

В Івано-Франківській області одномісячного малюка госпіталізували з отруєнням чадним газом. Попередньо, це сталось через несправний газовий котел у приватному будинку.

"Будьте обережні! Регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції. Пам’ятайте: чадний газ – безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині через несправність газового котла у приватному будинку постраждала трирічна дитина. Відомо, що це сталось, зокрема, через забитий димохід.

