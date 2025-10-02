Ілюстративне фото

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

В Івано-Франківській області одномісячного малюка госпіталізували з отруєнням чадним газом. Попередньо, це сталось через несправний газовий котел у приватному будинку.

"Будьте обережні! Регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції. Пам’ятайте: чадний газ – безбарвний і без запаху, але смертельно небезпечний", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині через несправність газового котла у приватному будинку постраждала трирічна дитина. Відомо, що це сталось, зокрема, через забитий димохід.