10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 13:12

Планували підрив військових в Одесі: СБУ затримала подружній "тандем" агентів РФ

02 жовтня 2025, 13:12
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Одесі. Затримане подружжя агентів, які готували підрив українських військових

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб. Подружжя отримало координати схрону, де забрали саморобну вибухівку.

Перед цим агенти відстежували місця найбільшого скупчення українських військових, позначали їх на Google-картах та передавали дані куратору з РФ. Після "узгодження" цілі з росіянином агенти планували закласти там вибухівку.

СБУ заздалегідь викрила дії фігурантів, задокументувала злочин та затримала подружжя, коли вони прямували на місце запланованого теракту.

За даними слідства, ворожі агенти – це безробітні одесити, яких росіяни завербували через телеграм-канал із пошуку "легких заробітків". Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом.

Обом агентам оголосили підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (підготовка до терористичного акту). Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як держзради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

