16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 20:22

Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка

29 вересня 2025, 20:22
Фото: ілюстративне
У районі 16-ї станції Великого Фонтану біля Одеси відпочивальники стали свідками рятувальної операції

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

З води підняли 27-річного ірландського моряка, який понад три години боровся з хвилями після падіння з приватного судна.

За словами постраждалого, він випадково впав за борт і намагався дістатися до берега самостійно. З останніх сил чоловік плив до хвилеріза, де його помітили і допомогли підняти на сушу.

Рятувальники швидко надали допомогу, після чого на місце прибули медики. Вони діагностували у моряка загальне переохолодження і госпіталізували його до лікарні для подальшого обстеження та лікування.

Медики госпіталізували його для обстеження

Подія стала нагадуванням про небезпеку перебування у відкритому морі, навіть для досвідчених плавців і відпочивальників на приватних суднах. Рятувальні служби закликали громадян дотримуватися правил безпеки і завжди повідомляти про аварійні ситуації.

Нагадаємо, в Карпатах через раптове погіршення погоди заблукали туристка з дитиною. Рятувальники оперативно знайшли матір і її 14-річного сина на Говерлі, коли вони не змогли самостійно продовжити підйом.

