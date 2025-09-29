Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка

Фото: ілюстративне

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

З води підняли 27-річного ірландського моряка, який понад три години боровся з хвилями після падіння з приватного судна.

За словами постраждалого, він випадково впав за борт і намагався дістатися до берега самостійно. З останніх сил чоловік плив до хвилеріза, де його помітили і допомогли підняти на сушу.

Рятувальники швидко надали допомогу, після чого на місце прибули медики. Вони діагностували у моряка загальне переохолодження і госпіталізували його до лікарні для подальшого обстеження та лікування.

Медики госпіталізували його для обстеження

Подія стала нагадуванням про небезпеку перебування у відкритому морі, навіть для досвідчених плавців і відпочивальників на приватних суднах. Рятувальні служби закликали громадян дотримуватися правил безпеки і завжди повідомляти про аварійні ситуації.

Нагадаємо, в Карпатах через раптове погіршення погоди заблукали туристка з дитиною. Рятувальники оперативно знайшли матір і її 14-річного сина на Говерлі, коли вони не змогли самостійно продовжити підйом.