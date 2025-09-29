В Одессе поезд сбил насмерть женщину
Трагическое происшествие случилось в Одессе в понедельник, 29 сентября
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Под поезд попала 75-летняя женщина. Она переходила колеи в неустановленном месте и не отреагировала на сигналы машиниста. Несмотря на экстренное торможение, избежать трагедии не удалось – от полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, вечером 13 сентября в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летняя девочка. Она вышла на рельсы и легла.
