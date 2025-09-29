Фото: поліція

Трагічна подія сталася в Одесі в понеділок, 29 вересня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під поїзд потрапила 75-річна жінка. Вона переходила колії у невстановленому місці й не зреагувала на сигнали машиніста. Попри екстрене гальмування, уникнути трагедії не вдалося – від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

Поліція з’ясовує всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, ввечері 13 вересня на Рівненщині під колесами потяга загинула 14-річна дівчина. Вона вийшла на колії й лягла.