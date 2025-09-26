00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
26 вересня 2025, 09:29

Росіяни вночі атакували Одещину ударними дронами: пошкоджена інфраструктура

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі 26 вересня на Одещині російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Близько двох годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області.

Попри активну роботу протиповітряної оборони, один із транспортних об’єктів зазнав пошкоджень. Внаслідок удару були виведені з ладу трансформатори, виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили займання.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 128 дронів.

26 вересня 2025
07 серпня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
