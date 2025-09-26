Росіяни вночі атакували Одещину ударними дронами: пошкоджена інфраструктура
Вночі 26 вересня на Одещині російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Близько двох годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області.
Попри активну роботу протиповітряної оборони, один із транспортних об’єктів зазнав пошкоджень. Внаслідок удару були виведені з ладу трансформатори, виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили займання.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 128 дронів.
