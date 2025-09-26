Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 сентября российская армия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО сбили или подавили 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и других моделей – на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В воздушных силах отметили, что вражеская атака беспилотниками продолжается. С северного направления зашли новые группы ударных БПЛА. Граждан призывали соблюдать меры безопасности.

Напомним, утром 26 сентября россияне ударили КАБом по жилому сектору Сумской области. В результате удара повреждены частные дома.