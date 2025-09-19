Фото: Фейсбук/Ветрова Лана

Об этом в Фейсбук сообщает руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, передает RegioNews.

В Одесской области зафиксирован новый национальный рекорд. В селе Молодежное открыли первый в Украине лабиринт, возведенный из ракушек.

Необычная локация расположена на территории парка для семейного отдыха "Нью Васюки". Длина его перегородок составляет 486 метров, толщина стен – около 25 сантиметров, а общая площадь составляет более 911 квадратных метров. Для создания лабиринта использовали более 134 тонн ракушек.

Объект вошел в Национальный реестр рекордов

Материал для строительства собирался несколько лет. Ракушки привозили с разных морских побережий, где их выбрасывали штормы. После этого очищали, высушивали и оставляли на открытом воздухе для естественного выветривания. Организаторы отмечают, что процесс требовал больших усилий и терпения.

По словам представителей Национального реестра рекордов, проект стал уникальным примером совмещения природных материалов и креативного подхода. Идею воплотил владелец эко-парка Василий Волошинов, стремившийся создать туристическую аттракцию без аналогов в Украине. Именно благодаря его настойчивости был зафиксирован рекорд – "Первый лабиринт из ракушек рапанов".

Ранее сообщалось, документальный фильм Антона Птушкина "Антарктида" установил рекорд по количеству зрителей в первые недели проката.