19 вересня 2025, 16:11

Рекорд України: на Одещині створили перший лабіринт із 134 тонн мушель

19 вересня 2025, 16:11
Фото: Фейсбук/Вєтрова Лана
Національний реєстр рекордів України зафіксував унікальну туристичну атракцію на Одещині, створену з природних матеріалів

Про це у Фейсбук повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, передає RegioNews.

В Одеській області зафіксували новий національний рекорд. У селі Молодіжне відкрили перший в Україні лабіринт, зведений із мушель рапанів.

Незвична локація розташована на території парку для сімейного відпочинку "Нью Васюки". Довжина його перегородок становить 486 метрів, товщина стін – близько 25 сантиметрів, а загальна площа сягає понад 911 квадратних метрів. Для створення лабіринту використали понад 134 тонни мушель.

Об’єкт увійшов до Національного реєстру рекордів

Матеріал для будівництва збирався протягом кількох років. Мушлі привозили з різних морських узбереж, куди їх викидали шторми. Після цього їх очищували, висушували та залишали на відкритому повітрі для природного вивітрювання. Організатори відзначають, що процес вимагав значних зусиль і терпіння.

За словами представників Національного реєстру рекордів, проект став унікальним прикладом поєднання природних матеріалів та креативного підходу. Ідею втілив власник еко-парку Василь Волошинов, який прагнув створити туристичну атракцію без аналогів в Україні. Саме завдяки його наполегливості було зафіксовано рекорд – "Перший лабіринт із мушель рапанів".

Раніше повідомлялося, документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида" встановив рекорд за кількістю глядачів у перші тижні прокату.

19 вересня 2025
