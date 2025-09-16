Десятки международных инвесторов заинтересовались портом в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что проект государственно-частного партнерства порта Черноморск заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов из четырех континентов, что должно обеспечить высокую конкуренцию и лучшие условия для Украины.

Ранее Правительство анонсировало объявление концессионного конкурса по двум терминалам в морском порту Черноморск, один из которых – контейнерный.

Напомним, в начале августа в порту Одесской области на румынском танкере обнаружили 350 тонн незадекларированного дизельного топлива. Дело заняло Бюро экономической безопасности в Одесской области.