В Одесской области переименовали еще несколько улиц
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
Десятки международных инвесторов заинтересовались портом в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников
Десятки портовых операторов и инвесторов заинтересовались концессией порта Черноморск

Как передает RegioNews, об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что проект государственно-частного партнерства порта Черноморск заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов из четырех континентов, что должно обеспечить высокую конкуренцию и лучшие условия для Украины.

Ранее Правительство анонсировало объявление концессионного конкурса по двум терминалам в морском порту Черноморск, один из которых – контейнерный.

Напомним, в начале августа в порту Одесской области на румынском танкере обнаружили 350 тонн незадекларированного дизельного топлива. Дело заняло Бюро экономической безопасности в Одесской области.

