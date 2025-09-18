Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Вещество быстро распространилось в класс, где находились 23 семиклассника. Всех вывели на свежий воздух. В результате инцидента пострадали 11 детей, шестерых отвезли в больницу. Два ученика остаются под наблюдением врачей с диагнозом "ингаляционное отравление", остальных отпустили домой.

Баллончик, по предварительным данным, купивший 14-летнему мальчику отец для самозащиты, полицейские изъяли.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, ранее на Закарпатье предотвратила трагедию в школе, задержав 15-летнего ученика, планировавшего нападение с ножом. Парня задержали в момент, когда он пытался зайти в учебное заведение с холодным оружием в рюкзаке. В это время он вел прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.