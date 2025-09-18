Фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Речовина швидко поширилася до класу, де перебували 23 семикласники. Всіх вивели на свіже повітря. У результаті інцидента постраждали 11 дітей, шістьох відвезли до лікарні. Двоє учнів залишаються під наглядом лікарів із діагнозом "інгаляційне отруєння", решту відпустили додому.

Балончик, який, за попередніми даними, придбав 14-річному хлопцю батько для самозахисту, поліцейські вилучили.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті запобігла трагедії у школі, затримавши 15-річного учня, який планував напад із ножем. Хлопця затримали в момент, коли він намагався зайти до навчального закладу з холодною зброєю у рюкзаку. У цей час він вів пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.