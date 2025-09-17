12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 17:44

На Одещині прикордонники затримали порушників, які заплатили 45 тисяч доларів, щоб втекти з України

17 вересня 2025, 17:44
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Роздільнянському районі прикордонники затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, їхніми діями керував адміністратор одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили по 9 тисяч доларів США на його криптогаманець.

Жителі Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей завчасно прибули до Одеси та замовили таксі до кордону. Однак поїздка тривала не довго – усіх затримали прикордонники.

П’ятьом пасажирам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови. Громадянка однієї з країн Південного Кавказу підшукувала охочих перетнути кордон через знайомих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДПСУ втеча за кордон Придністров'я схема
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 18:31
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Прослушка" у кабінеті Садового: мер Львова особисто розповів, як знайшли пристрій
17 вересня 2025, 17:45
Зрадник у формі: на Вінниччині судили агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ
17 вересня 2025, 17:45
Фіктивні угоди на 1,1 млн грн: на Дніпропетровщині група шахраїв незаконно переоформили 7 об’єктів нерухомості
17 вересня 2025, 17:31
На Кіровоградщині судили чоловіка, який за гроші виконував завдання росіян
17 вересня 2025, 17:30
У МОЗ пояснили, чому для відвідування басейну не потрібні жодні довідки
17 вересня 2025, 17:21
У Львові за державну зраду судили колишнього військового: його завербувала дружина
17 вересня 2025, 17:15
Зухвалий 14-річний водій у Харкові на Audi потрапив у ДТП – його мати виявилася чиновниця без доходів
17 вересня 2025, 17:15
7 років за ґратами проведе 62-річний мешканець Рівненщини за вбивство сина
17 вересня 2025, 16:29
Фіктивний шлюб не допоміг: вінницькі прикордонники затримали пару з Полтавщини
17 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »