На Одещині прикордонники затримали порушників, які заплатили 45 тисяч доларів, щоб втекти з України

фото: ДПСУ

У Роздільнянському районі прикордонники затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, їхніми діями керував адміністратор одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили по 9 тисяч доларів США на його криптогаманець.

Жителі Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей завчасно прибули до Одеси та замовили таксі до кордону. Однак поїздка тривала не довго – усіх затримали прикордонники.

П’ятьом пасажирам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови. Громадянка однієї з країн Південного Кавказу підшукувала охочих перетнути кордон через знайомих.