16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17:06  16 вересня
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16:50  16 вересня
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
16 вересня 2025, 21:11

Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині

16 вересня 2025, 21:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Десятки портових операторів та інвесторів зацікавились концесією порту Чорноморськ

Як передає RegioNews, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що проєкт державно-приватного партнерства порту Чорноморськ зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів, що має забезпечити високу конкуренцію та найкращі умови для України.

Раніше Уряд анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Нагадаємо, на початку серпня в порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизельного палива. Справою зайнялось Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Одеська область Чорноморськ порт економіка
