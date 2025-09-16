Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
Десятки портових операторів та інвесторів зацікавились концесією порту Чорноморськ
Як передає RegioNews, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Зазначається, що проєкт державно-приватного партнерства порту Чорноморськ зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів, що має забезпечити високу конкуренцію та найкращі умови для України.
Раніше Уряд анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.
Нагадаємо, на початку серпня в порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизельного палива. Справою зайнялось Бюро економічної безпеки в Одеській області.
