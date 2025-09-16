Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що проєкт державно-приватного партнерства порту Чорноморськ зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів, що має забезпечити високу конкуренцію та найкращі умови для України.

Раніше Уряд анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Нагадаємо, на початку серпня в порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизельного палива. Справою зайнялось Бюро економічної безпеки в Одеській області.