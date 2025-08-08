В порту Одесской области на румынском танкере обнаружили 350 тонн незадекларированного дизтоплива
Капитан румынского танкера пытался скрыть 350 тонн дизтоплива
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу.
В Измаильском морском торговом порту таможенники обнаружили 350 тонн дизельного топлива, которые капитан румынского танкера пытался ввезти в Украину без декларирования.
По документам, к таможенному оформлению были заявлены 2150 тонн горючего. Однако при осмотре судна был найден другой пакет документов, где указывалась уже другая цифра – 2500 тонн. Такое количество подтвердили замеры, проведенные сертифицированным сюрвейером по инициативе Одесской таможни.
Информацию о правонарушениях по признакам преступления по ст. 201-4 УК передали в управление Бюро экономической безопасности в Одесской области.
