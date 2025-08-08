19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
08 августа 2025, 05:01

В порту Одесской области на румынском танкере обнаружили 350 тонн незадекларированного дизтоплива

08 августа 2025, 05:01
Фото: Гостаможслужба
Капитан румынского танкера пытался скрыть 350 тонн дизтоплива

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу.

В Измаильском морском торговом порту таможенники обнаружили 350 тонн дизельного топлива, которые капитан румынского танкера пытался ввезти в Украину без декларирования.

По документам, к таможенному оформлению были заявлены 2150 тонн горючего. Однако при осмотре судна был найден другой пакет документов, где указывалась уже другая цифра – 2500 тонн. Такое количество подтвердили замеры, проведенные сертифицированным сюрвейером по инициативе Одесской таможни.

Информацию о правонарушениях по признакам преступления по ст. 201-4 УК передали в управление Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области будут судить мужчину, который торговал фальсифицированным горючим . Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Одесская область порт Танкер топливо таможенники
07 августа 2025
