Фото: Гостаможслужба

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу .

В Измаильском морском торговом порту таможенники обнаружили 350 тонн дизельного топлива, которые капитан румынского танкера пытался ввезти в Украину без декларирования.

По документам, к таможенному оформлению были заявлены 2150 тонн горючего. Однако при осмотре судна был найден другой пакет документов, где указывалась уже другая цифра – 2500 тонн. Такое количество подтвердили замеры, проведенные сертифицированным сюрвейером по инициативе Одесской таможни.

Информацию о правонарушениях по признакам преступления по ст. 201-4 УК передали в управление Бюро экономической безопасности в Одесской области.

