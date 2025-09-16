На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Головною організаторкою схеми виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Жінка підшукувала охочих перетнути кордон через знайомих і просила за свої послуги 12 тисяч доларів США.

Для реалізації схеми іноземка залучила спільника, який виконував роль перевізника. З кожним клієнтом організаторка домовлялася особисто: зустрічала їх в Одесі, брала аванс у розмірі 500 доларів, а решту мала отримати вже після "успішного" перетину кордону.

За її вказівкою днями п’ятеро чоловіків мобілізаційного віку з Рівненської, Миколаївської та Харківської областей прибули в Одесу. Щоб уникнути підозр на блокпостах, вони були одягнені у військову форму й мали з собою тактичні рюкзаки.

Правоохоронці зупинили автомобіль разом із "пасажирами" поблизу державного кордону, а організаторку схеми затримали в Одесі.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів. Вирок суду – 7 років з позбавленням права обіймати певні посади та із конфіскацією майна.