На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
На Одещині прикордонники викрили канал незаконного виїзду чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Головною організаторкою схеми виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Жінка підшукувала охочих перетнути кордон через знайомих і просила за свої послуги 12 тисяч доларів США.
Для реалізації схеми іноземка залучила спільника, який виконував роль перевізника. З кожним клієнтом організаторка домовлялася особисто: зустрічала їх в Одесі, брала аванс у розмірі 500 доларів, а решту мала отримати вже після "успішного" перетину кордону.
За її вказівкою днями п’ятеро чоловіків мобілізаційного віку з Рівненської, Миколаївської та Харківської областей прибули в Одесу. Щоб уникнути підозр на блокпостах, вони були одягнені у військову форму й мали з собою тактичні рюкзаки.
Правоохоронці зупинили автомобіль разом із "пасажирами" поблизу державного кордону, а організаторку схеми затримали в Одесі.
Нагадаємо, на Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів. Вирок суду – 7 років з позбавленням права обіймати певні посади та із конфіскацією майна.