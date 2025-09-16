12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 17:29

На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови

16 вересня 2025, 17:29
фото: ДПСУ
На Одещині прикордонники викрили канал незаконного виїзду чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Головною організаторкою схеми виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Жінка підшукувала охочих перетнути кордон через знайомих і просила за свої послуги 12 тисяч доларів США.

Для реалізації схеми іноземка залучила спільника, який виконував роль перевізника. З кожним клієнтом організаторка домовлялася особисто: зустрічала їх в Одесі, брала аванс у розмірі 500 доларів, а решту мала отримати вже після "успішного" перетину кордону.

За її вказівкою днями п’ятеро чоловіків мобілізаційного віку з Рівненської, Миколаївської та Харківської областей прибули в Одесу. Щоб уникнути підозр на блокпостах, вони були одягнені у військову форму й мали з собою тактичні рюкзаки.

Правоохоронці зупинили автомобіль разом із "пасажирами" поблизу державного кордону, а організаторку схеми затримали в Одесі.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів. Вирок суду – 7 років з позбавленням права обіймати певні посади та із конфіскацією майна.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
