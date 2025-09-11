Фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Минулої доби у Сумській області мобільні вогневі групи ДПСУ знищили два "шахеди", одну "Молнію" та 11 FPV-дронів, серед яких два працювали на оптоволокні. Усього на цьому напрямку прикордонники збили 14 ворожих безпілотників.

Бойова частина одного з "шахедів" не здетонувала – всередині виявили сотні сталевих кульок, які могли б призвести до масових жертв у разі влучання в людне місце.

Ще один "шахед", що атакував Одещину, прикордонники Білгород-Дністровського загону збили над морем.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Росія запустила по Україні близько 66 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інші дрони із декількох напрямків. Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА по трьох локаціях.