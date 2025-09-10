На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку

фото: ДПСУ

У Роздільнянському районі військовослужбовці ДПСУ затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися переправити до Молдови трьох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, організатором виявився адміністратор телеграм-каналу, який за свої "послуги" вимагав по 7000 доларів з кожного. Частину коштів він отримав авансом на криптогаманець, решту планував одержати після успішного переправлення.

"Клієнтів" спершу везли автомобілем до прикордонного села, а далі мали доправити мотоциклами. Та коли техніка зламалася, переправники пересадили чоловіків на підводу з сіном, туди ж завантаживши й несправні байки.

Незаконну поїздку зупинили прикордонники. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортний засіб та кошти.

Нагадаємо, днями на Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови. За "безперешкодний проїзд" через пункт пропуску вони просили 16 000 доларів.