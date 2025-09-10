15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 14:57

На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку

10 вересня 2025, 14:57
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У Роздільнянському районі військовослужбовці ДПСУ затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися переправити до Молдови трьох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, організатором виявився адміністратор телеграм-каналу, який за свої "послуги" вимагав по 7000 доларів з кожного. Частину коштів він отримав авансом на криптогаманець, решту планував одержати після успішного переправлення.

"Клієнтів" спершу везли автомобілем до прикордонного села, а далі мали доправити мотоциклами. Та коли техніка зламалася, переправники пересадили чоловіків на підводу з сіном, туди ж завантаживши й несправні байки.

Незаконну поїздку зупинили прикордонники. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортний засіб та кошти.

Нагадаємо, днями на Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови. За "безперешкодний проїзд" через пункт пропуску вони просили 16 000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДПСУ Молдова втеча за кордон фото
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет після зіткнення з вантажівкою: троє постраждалих
10 вересня 2025, 11:17
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджені склади
10 вересня 2025, 09:32
На Одещині найвищі темпи будівництва житла
09 вересня 2025, 21:07
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Удар на випередження: як Україна може підштовхнути Європу до дій
10 вересня 2025, 18:35
Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
10 вересня 2025, 18:13
Через Чернишова розпочалось протистояння влади і антикорупційних органів, – журналіст
10 вересня 2025, 17:43
Скандальна забудовниця Молчанова, за яку взялося НАБУ, залучила на свою підтримку "чоловіків у військовій формі" – активіст
10 вересня 2025, 17:27
Через посуху аграрії Херсонщини втратили майже мільярд гривень
10 вересня 2025, 17:09
У квартирі Міндіча виявили прослуховування – після цього один із топ-чиновників України звільнився і виїхав за кордон
10 вересня 2025, 16:56
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
10 вересня 2025, 16:52
На Харківщині організують зустріч "Діалог влади та бізнесу"
10 вересня 2025, 16:45
У США можуть стратити вбивцю українки Ірини Заруцької
10 вересня 2025, 16:28
Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону
10 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »