На Одещині найвищі темпи будівництва житла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".

Зазначається, що темпи будівництва житла в Україні суттєво скоротились, але окремі регіони показали зростання.

Найбільший приріст зафіксовано:

Одеська область – +56% рік до року (6570 квартир, 0,39 млн кв.м).

Черкаська область – +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв.м).

Миколаївська область – +35,8%.

Чернігівська область – +24,4%.

Тернопільська область – +23,7%.

Львівська область – +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв.м).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у:

Харківській області (-40,4%),

Житомирській (-37,7%),

Запорізькій (-30,6%),

Сумській (-29,1%),

Волинській (-27,2%).

Як повідомлялось, через війну будівництво в Україні стало дорожче. При цьому ринок продовжує поступово зростати.