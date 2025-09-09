На Одещині найвищі темпи будівництва житла
У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Економічну правду".
Зазначається, що темпи будівництва житла в Україні суттєво скоротились, але окремі регіони показали зростання.
Найбільший приріст зафіксовано:
- Одеська область – +56% рік до року (6570 квартир, 0,39 млн кв.м).
- Черкаська область – +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв.м).
- Миколаївська область – +35,8%.
- Чернігівська область – +24,4%.
- Тернопільська область – +23,7%.
- Львівська область – +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв.м).
Водночас найбільше падіння зафіксовано у:
- Харківській області (-40,4%),
- Житомирській (-37,7%),
- Запорізькій (-30,6%),
- Сумській (-29,1%),
- Волинській (-27,2%).
Як повідомлялось, через війну будівництво в Україні стало дорожче. При цьому ринок продовжує поступово зростати.
