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08 июля 2025, 02:45

В Украине строительство подорожало более чем на 70%

08 июля 2025, 02:45
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Иллюстративное фото
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из-за войны строительство в Украине стало дороже. При этом рынок продолжает постепенно расти

Об этом рассказал глава совета директоров Украинского Центра Стального Строительства Андрей Озейчук в блоге на Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

С начала полномасштабной войны себестоимость строительства в Украине стала дороже на 79%. Только за прошлый год стоимость строительных материалов и услуг выросла на 24%.

За 2024 год строительный рынок вырос на 20%, если сравнивать по 2023 году. Речь идет о 200 миллиардах гривен на рынке. При этом спрос на жилье на 7% смог возрасти благодаря программе "єОселя". Ведь примерно треть кредитов пришлось именно на эти ссуды.

По мнению эксперта, при дальнейшем росте, рынок недвижимости в Украине может вернуться к уровню 2021 года только через 4-5 лет.

Напомним, в Украине продолжают дорожать новостройки. В частности, больше всего это происходит в Черниговской и Житомирской областях (8%), а также в Киевской области (6%). Уменьшение цены только в Кировоградской области (около 5%).

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