10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 12:53

На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах

08 вересня 2025, 12:53
Ілюстративне фото
В Одесі визнали винним таксиста у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За словами чоловіка, він працював таксистом та іноді підвозив чиновника прикордонної служби. Його знайомі заробляли на переправленні людей за кордон, і порадили йому зробити те саме.

Навесні 2025 року чоловік запропонував прикордоннику гроші за дані про місця розташування прикордонних нарядів. Уже через кілька днів знайомий привіз йому кілька клієнтів. Таксист зустрівся з прикордонником, дав йому 1 500 доларів, а у відповідь отримав потрібну геолокацію. Проте уже скоро таксиста затримали правоохоронці.

На суді чоловік розкаявся. Свої дії він пояснив тим, що просто хотів заробити грошей. Раніше проблем із законом у нього не було. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини. Серед затриманих були мешканці різних регіонів України.

На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25
Фальшиві діагнози для військових у СЗЧ: пакет документів коштував 16 000 євро
04 вересня 2025, 08:29
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05
Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком
08 вересня 2025, 12:49
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13
СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57
Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку
08 вересня 2025, 11:43
Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
08 вересня 2025, 11:25
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
