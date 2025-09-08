Ілюстративне фото

В Одесі визнали винним таксиста у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За словами чоловіка, він працював таксистом та іноді підвозив чиновника прикордонної служби. Його знайомі заробляли на переправленні людей за кордон, і порадили йому зробити те саме.

Навесні 2025 року чоловік запропонував прикордоннику гроші за дані про місця розташування прикордонних нарядів. Уже через кілька днів знайомий привіз йому кілька клієнтів. Таксист зустрівся з прикордонником, дав йому 1 500 доларів, а у відповідь отримав потрібну геолокацію. Проте уже скоро таксиста затримали правоохоронці.

На суді чоловік розкаявся. Свої дії він пояснив тим, що просто хотів заробити грошей. Раніше проблем із законом у нього не було. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини. Серед затриманих були мешканці різних регіонів України.