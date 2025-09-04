08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
04 сентября 2025, 08:29

Фальшивые диагнозы для военных в СОЧ: пакет документов стоил 16 000 евро

04 сентября 2025, 08:29
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
На Буковине разоблачена схема, которая предусматривала оформление фальшивых медицинских диагнозов для находившихся в СОЧ военнослужащих. За пакет поддельных документов потребовали 16 000 евро

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что организовавший схему житель Львовской области, обещал мужчинам помочь избежать службы влияя на медицинских работников, чтобы те предоставили ложные выводы о состоянии здоровья.

Эти документы должны обеспечить увольнение военных по состоянию здоровья и снятие их с военного учета, а также объяснить самовольное оставление части как непреднамеренное.

Злоумышленник был задержан недалеко от Черновцов во время получения неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве задержали адвоката и ее сообщников, которые производили мужчинам фиктивные диагнозы. Стоили такие услуги в 8 тысяч долларов. По имеющейся информации, ими воспользовались более 20 человек.

