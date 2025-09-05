16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 17:49

Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік

05 вересня 2025, 17:49
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

43-річного мешканця Одеського району судитимуть за незаконне заволодіння службовим авто територіального центру комплектування та особистими речами його водія. Злочин він скоїв спонтанно – дорогою на військово-лікарську комісію

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався у серпні цього року в одному з населених пунктів Одеського району.

Чоловік мав проходити обстеження у ВЛК, тож сів у службове авто. Але раптово пересів за кермо, поїхав геть, а потім залишив машину на околиці населеного пункту.

Окрім автомобіля, фігурант прихопив сумку водія з особистими документами. Після повернення додому його оперативно розшукали правоохоронці та вилучили викрадене.

Зібравши докази, слідчі оголосили чоловіку обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом,
  • ч. 3 ст. 357 – викрадення паспорта та інших важливих особистих документів.

Максимальне покарання за вчинене – до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у місті Зміїв Харківської області 41-річний місцевий житель напав із ножем на працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд авто угон Одеська область мобілізація ТЦК ВЛК
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 17:15
У Харкові чоловік напав на ТЦК під час перевірки документів
03 вересня 2025, 23:15
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня
05 вересня 2025, 17:39
На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25
Херсон під обстрілами: рятувальники знайшли тіло жінки під завалами
05 вересня 2025, 17:05
Заступник генпрокурора подав заяву про відставку
05 вересня 2025, 16:59
Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці
05 вересня 2025, 16:54
У Кривому Розі чоловік випав з вікна і не вижив
05 вересня 2025, 16:35
Українську блогерку оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино
05 вересня 2025, 16:29
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
05 вересня 2025, 16:29
У Миколаєві судили водія маршрутки за смертельну ДТП: який запобіжний захід обрали
05 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »