Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік

Фото: Національна поліція

43-річного мешканця Одеського району судитимуть за незаконне заволодіння службовим авто територіального центру комплектування та особистими речами його водія. Злочин він скоїв спонтанно – дорогою на військово-лікарську комісію

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався у серпні цього року в одному з населених пунктів Одеського району.

Чоловік мав проходити обстеження у ВЛК, тож сів у службове авто. Але раптово пересів за кермо, поїхав геть, а потім залишив машину на околиці населеного пункту.

Окрім автомобіля, фігурант прихопив сумку водія з особистими документами. Після повернення додому його оперативно розшукали правоохоронці та вилучили викрадене.

Зібравши докази, слідчі оголосили чоловіку обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом,

ч. 3 ст. 357 – викрадення паспорта та інших важливих особистих документів.

Максимальне покарання за вчинене – до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у місті Зміїв Харківської області 41-річний місцевий житель напав із ножем на працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів.