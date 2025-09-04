Рятувальники показали фото з місця пожежі в Одесі після удару БпЛА
Сьогодні 4 вересня в Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у складському приміщенні спалахнула пожежа, також пошкоджено вантажний автомобіль
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
На місці працювали понад 40 рятувальників, разом із пожежними підрозділами Нацгвардії та добровольцями. Вони швидко локалізували й ліквідували займання.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто зазнало атаки з боку ворожих ударних безпілотників, що наблизилися з акваторії Чорного моря.
